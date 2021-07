„Turbo Turbo“ im Alten Funkhaus Weimar

Im Alten Funkhaus/Sender Weimar an der Humboldtstraße eröffnen Kunststudierende der Bauhaus-Uni eine weitere Ausstellung.

„Turbo Turbo“ ist ein Ausstellungsprojekt von 21 Kunststudierenden der Bauhaus-Uni im Alten Funkhaus Weimar an der Humboldtstraße 36 überschrieben, das Dienstag, 6. Juli, 16 Uhr, eröffnet wird. Seit Juli 2020 dient das einstige MDR-Funkhaus Kunststudierenden als Arbeitsraum und Ort der Begegnung. Nach „Basic Instincts“ im Herbst 2020, coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, folgt nun die zweite Schau. Sie möchten damit auch auf die Notwendigkeit der Lehre in diesem Bereich an der Bauhaus-Uni und den Wegfall einer Stelle hinweisen.