Ü-30-Party lockt zu Seebühne im Weimarhallenpark

Nach der After-Work-Party am Donnerstag legt am 14. August im Weimarhallen-Park Wenke Weber für die tanzbegeisterte Generation Ü30 auf.

Weimar. Wenke Weber legt am 14. August im stimmungsvollen Ambiente alte und ganz neue Hits auf.

Zur großen Ü-30-Party ruft das Uhrenwerk ins stimmungsvolle Ambiente der Seebühne im Weimarhallenpark. Sie soll am 14. August zur musikalischen Hochburg mit den Hits der 80er-, 90er- und dem Besten aus aktuellen Charts werden. „Ausgelassene Stimmung und der flotte Schritt auf dem Tanzparkett sind ausdrücklich erwünscht“, heißt es. Das musikalische Zepter schwingt DJ Wenke Weber, Antenne Thüringen. Limitierte Tickets gibt es im Vorverkauf für zehn Euro: https://weimartour2.eventris.eu/; Video- und Softkiste, Trierer Str. 46a; Vodafone Lounge, Friedensstr. 38 und in der Tourist-Information. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.

Samstag, 14. August, 18 Uhr; Weimarhallenpark