Über 10.000 Euro Schaden durch Graffitisprüher in Weimar

Weimar. In Weimar haben Graffitisprüher mit zahlreichen Schmierereien einen Sachschaden von über 10.000 Euro verursacht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte enormen Sachschaden durch Schmierereien im Stadtgebiet von Weimar angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, brachten der oder die unbekannten Täter insgesamt über 90 Graffiti, unter anderem an Hausfassaden, Haustüren, Stromkästen, Bushaltestellen und Wahlplakaten, an.

Mittels weißen, lilafarbenen und schwarzen Permanentmarker verursachten sie so Sachschaden von über 10.000 Euro im Bereich der Innenstadt, Parkvorstadt sowie auch in Oberweimar. Neben einzelnen Buchstaben wurden auch ganze Schriftzüge geschmiert.

Durch die Polizei Weimar wurde Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter Tel. 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

