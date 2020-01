Mehr als 2000 Gäste kamen am Wochenende zum Angrillen in die Firma Schinner.

Über 4500 Kartoffelpuffer im Kofferraum

Mehr als 2000 Besucher hatte das Autohaus Schinner am Wochenende an seinen Standorten in Weimar und Jena. Zum 10. Mal lud das Familienunternehmen zum sogenannten Angrillen. Dabei wurden über 1500 Thüringer Rostbratwürste und Brätel gebraten und erstmalig auch mehr als 270 Heichelheimer Kartoffelpuffer auf den Rost gebracht. Die 1. Deutsche Grill- und BBQ-Schule Erfurt bot den Gästen einen Speed-Grill-Kurs. In 30 Minuten versuchten sie, den Besuchern die Zubereitung eines perfektem T-Bone-Steaks zu vermitteln.

Keiner der zahlreichen Besucher schaffte es, die exakte Anzahl der Kartoffelpuffer zu schätzen, die vom Autohaus in die Kofferräume von drei Fahrzeugen gepackt wurden. 453 Packungen mit 4530 Puffern fanden dort Platz, ohne Sitzbänke oder Laderaumabdeckung umzuklappen. Mehr als 300 Teilnehmer hatten sich an der Schätzung beteiligt. Gewinner wurden jene, die am nächsten am korrekten Ergebnis lagen.

Firmenchef Mathias Schinner bedankte sich nach dem Fest bei Gästen und Mitarbeitern. Das Angrillen im Januar mache immer wieder Spaß. „Wir freuen uns schon heute auf nächstes Jahr!“ Doch auch dann wird er sich nicht aus der Marketing-Zwickmühle befreien können: Schinner weiß natürlich, dass das, was Opel Angrillen nennt, in Thüringen Anbraten heißt.