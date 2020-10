Über Chemie in der Musik: Absolventenkonzert von Wolf Attulain Weimar

Wolf Attula, Student der Musikhochschule „Franz Liszt“ Weimar und bereits in Frankfurt am Main fest angestellt, gibt zwei Konzerte in Weimar.

Für den Abschluss seines Konzertexamens an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar kehrt der Bratschist Wolf Attula an seine Alma Mater zurück. Zunächst spielt er beim Absolventenkonzert am Freitag, 30. Oktober, 20 Uhr, in der Weimarhalle Stamitz‘ Bratschenkonzert mit der Jenaer Philharmonie. Einen Sonaten-Abend gestaltet er am Montag, 2. November, 20 Uhr, im Festsaal des Fürstenhauses.

Wann wussten Sie, dass Sie Musiker werden wollen?

Mit zwölf Jahren, bei meiner ersten Probenphase mit der Deutschen Streicherphilharmonie, einem tollen Jugendorchester mit jungen Streichern aus ganz Deutschland. Wir spielten die f-Moll-Streichersinfonie von Mendelssohn, es war die erste Gesamtprobe. Ich war berauscht und wusste: Das will ich machen!

Sie sind bereits seit 2017 stellvertretender Solobratscher im Opern- und Museumsorchester Frankfurt am Main. Wie ist Ihnen der Sprung vom Studium in den Beruf gelungen?

Mit meinem zweiten Probespiel überhaupt wurde ich Solobratscher an der Nürnberger Oper. Das ist ungewöhnlich. Dann habe ich das Probejahr nicht bestanden und habe inzwischen auch genug nicht geschaffte erste Runden angesammelt. Enttäuschung oder Misserfolg sind mir also nicht fremd. Ein freundschaftlicher Rat, den ich zwischendurch bekam: Probespiele und -jahre sind keine einseitige Sache. Erst einmal muss man authentisch seine Musik zeigen. Wenn die Chemie trotzdem nicht stimmt, passt das Orchester vielleicht nicht zu einem selbst, und man sucht als Deckel weiter nach seinem Topf.

Sie haben 2008 mit Ihrem Diplomstudium in Weimar begonnen, waren vorher schon am Musikgymnasium in Belvedere. Würden Sie die Weimarer Jahre als prägende Zeit bezeichnen?

Weimar und dem Studium hier verdanke ich unbeschreiblich viel. Vor allem meinen Lehrern Professor Leser und Professor Krüger: Handwerk, unerschöpfliche Leidenschaft für das beseelte Musizieren und freundschaftliche Begleitung in persönlicher und musikalischer Reife. Die Stadt ist auch ein zweites Zuhause für mich, ein Jahrzehnt habe ich dort gelebt. Wenn ich jetzt zurückkomme, lacht mich jeder Pflasterstein an und heißt mich willkommen zurück, und ich atme Nostalgie in vollen Zügen.

Coronabedingt spielen Sie den zweiten Teil Ihres Konzertexamens, also jenen mit Orchester, vor dem ersten Teil, also dem Solo-Abend. Mit welchen Veränderungen sind Sie wegen der Corona-Pandemie noch konfrontiert?

Wir haben in Frankfurt von März bis kurz vor Spielzeitende keinen Ton im Graben spielen dürfen. Das war surreal. Auch jetzt läuft alles auf Sparflamme und wer weiß, wann es wieder richtig „normal“ wird. Auf jeden Fall war ich sehr dankbar für den Luxus der Festanstellung. Viele meiner Freunde und Bekannten sind freie Musiker, für sie war die Zeit richtig bitter, und sie fühlten sich von der Regierung alleine gelassen. Corona ist für mich ein Warnschuss. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Kulturszene tiefer in der breiten Gesellschaft verwurzeln müssen, um langfristig nicht im nächsten Sturm – Stichwort Klimawandel – über Bord zu gehen.

