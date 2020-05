Erstmals findet die „Lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens“ nicht in der Universitätsbibliothek, sondern ausschließlich online statt.

Weimar. „Open your mind!“: Die 6. Lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens in Weimar findet in diesem Jahr online statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über die aktuellen Herausforderungen des wissenschaftlichen Publizierens

Die Lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens fand in den vergangenen Jahren als Präsenzveranstaltung in der Universitätsbibliothek statt. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied sich das Organisationsteam kurzfristig dazu, die Angebote der 6. Ausgabe am Donnerstag, 4. Juni, ins Digitale zu transferieren und passfähig zu gestalten. Eine besondere Herausforderung stellte das Zusammenspiel von technischen, datenschutzrechtlichen und urheberrechtlichen Aspekten dar, die nur als Gemeinschaftswerk von verschiedenen Bereichen der Universität zu lösen waren, heißt es dazu aus der Universität. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die 6. Lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens befasst sich mit den aktuellen Herausforderungen des wissenschaftlichen Publizierens. Wohin führt die Open Science-Bewegung? Wie können wissenschaftliche Ergebnisse in die Gesellschaft kommuniziert werden? Unter dem Motto „Open your mind!“ lädt die Bauhaus-Universität Weimar, Studierende, Promovierende und Mitarbeitende der Universität sowie alle weiteren Schreibinteressierten zur diesjährigen Veranstaltung ein. Von 18 bis 24 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm an Livestreams, Webinaren, Chats und virtuellen Touren. Einen besonderen Programmpunkt stellt das „Open Reading“ dar. Gemeinsam mit dem DNT präsentieren Studierende, Wissenschaftler mit Schauspielerinnen und Schauspielern im Zehnminutentakt Texte aus eigener oder fremder Feder.

Weitere Infos unter www.uni-weimar.de/lange-nacht