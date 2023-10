Über echte und falsche Handschriften

Weimar. Weimars Goethe- und Schiller-Archiv empfängt Autographen-Experten zu öffentlichen Vorträgen.

Die Frage „Echt oder falsch?“ tritt jedem, der sich mit Handschriften bekannter Persönlichkeiten beschäftigt, entgegen – es ist die Frage, an der sich im Autographenwesen alles entscheidet. Im Begleitprogramm zur Ausstellung „Mit fremder Feder. Der gefälschte Schiller“ geht die Klassik-Stiftung dem Thema in zwei Vorträgen im Goethe- und Schiller-Archiv an der Jenaer Straße nach. Gäste sind bei freiem Eintritt willkommen.

Bereits am Donnerstag, 19. Oktober, gibt der Antiquar Eberhard Köstler aus dem bayerischen Tutzing um 17 Uhr in der Julius-Petersen-Bibliothek in seinem Vortrag „Von echten und falschen Autographen“ seltene Einblicke in die Praxis des Autographensammelns.

Nikolay Nikov, forensischer Sachverständiger für Handschriften-Untersuchung, spricht dort am 2. November ebenfalls um 17 Uhr darüber, wie die Echtheit von Schriften mit Hilfe verschiedenster Techniken festgestellt werden kann. Nikov nutzt schriftvergleichende Untersuchungsmethoden, computergestützte bildgebende Verfahren sowie physikalisch-technische Untersuchungsmethoden.

Fälschungen aus der Historiefaszinieren auch heute

Um 1850 ereignet sich in Weimar ein ungeheuerlicher Kriminalfall: Der Architekt und Geometer Heinrich von Gerstenbergk fälscht Hunderte Autographen Schillers und verkauft sie über ein Netzwerk prominenter Mittelsmänner. Die Faszination, die heute von gefälschten historischen Handschriften ausgeht, war Anlass dafür, diesen Fall tiefgründiger zu erforschen: Das Goethe- und Schiller-Archiv, in dessen Bestand sich solche Fälschungen in großer Zahl überliefert haben, präsentiert die nachgemachten Papiere noch bis 17. Dezember.