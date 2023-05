Über ein bewegtes Leben in vier Epochen Weimarer Geschichte

Weimar. Landesverband der Gehörlosen Thüringen erinnert an Robert Kratz.

Zum 125. Geburtstag möchte der Landesverband der Gehörlosen Thüringen an den langjährigen Verbandsfunktionär Robert Kratz erinnern. Robert Kratz wurde am 10. Mai 1898 in einer Landarbeiterfamilie im Kreis Eisenach geboren. Mit neun Jahren verlor er durch Krankheit das Gehör und kam deshalb in die damalige Taubstummenanstalt Weimar.

Nach dem Schulbesuch lernte er Maler. Später arbeitete er viele Jahre in der Auto-Industrie. Dort hatte er es als Gehörloser nicht leicht. Vielen Betriebsangehörigen fehlte es an Verständnis für die Probleme, die die Gehörlosigkeit mit sich bringt. Dies mag wesentlich dazu beigetragen haben, dass sein Wille, sich als Handwerker selbstständig zu machen, immer stärker wurde, heißt es vom Landesverband.

Nach Werkstattübergabe ganzfür Aufbau neuen Verbandes da

1936 war es soweit. Robert Kratz legte die Meisterprüfung ab und machte sich als Autolackierer selbstständig. Über zwanzig Jahre leitete er eine kleine Werkstatt. 1927 gehörte er zu den Gründern des Reichsverbandes der Gehörlosen (REGEDE) und hat damit zum Entstehen des heutigen Landesverbandes der Gehörlosen Thüringen beigetragen.

Und als 1957 der Allgemeine Deutsche Gehörlosenverband gegründet wurde, gehörte Robert Kratz weiterhin dem Gründerkomitee an.

Er übergab seinem Schwiegersohn die Werkstatt, um sich ganz dem Aufbau des neuen Gehörlosenverbandes zu widmen. Jahrelang war er der Sekretär des Bezirksvorstandes Erfurt und später sein Vorsitzender. Auch dem Zentralvorstand gehörte er an. Robert Kratz durchlebte vier verschiedenen Epochen: Weimarer Republik, Naziherrschaft, sowjetische Besatzungszeit und DDR.

Er verstarb am 27. September 1978 in Weimar.