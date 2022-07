Weimar. Was ist eigentlich Verführung? Und wie lässt man sich zu etwas hinreißen? Darüber konnten sich Teilnehmer bei sogenannten Erzählcafés in ganz Thüringen austauschen. Die Ergebnisse aus den Gesprächsrunden fließen unter anderem auch in eine Theaterinszenierung mit Schauspieler Dominique Horwitz ein.