Der 18-Jährige kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und rammte einen Baum.

Weimar. Ein 18-Jähriger ist in Weimar kurz vor der Umgehungsstraße vermutlich wegen Übermüdung nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gefahren.

18-Jähriger verursacht in Weimar wegen Übermüdung schweren Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Mittwochmorgen in Weimar gekommen. Ein 18-Jähriger war mit seinem Ford stadteinwärts auf der Ettersburger Straße unterwegs. Kurz vor der Umgehungsstraße kam der junge Mann vermutlich aufgrund von Übermüdung nach links von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Anschließend rammte er mit der linken Fahrzeugseite einen Baum und krachte daraufhin frontal in einen weiteren Baum.

Der 18-Jährige wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden.

