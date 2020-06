Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überraschende Bauarbeiten sorgen für Staus

Geduld brauchten Kraftfahrer am Montag auf der oberen Erfurter Straße von Weimar. Am ohnehin schwierigen Abzweig zur Damaschkestraße war überraschend eine Fahrspur wegen Bauarbeiten gesperrt. Grund: Die Bahn ließ als Betreiber der Lichtsignalanlage das Fundament eines Ampelmasten an der Einfahrt zum Netto-Markt erneuern. Durch die Straßeneinengung bildeten sich immer wieder Staus vor und hinter der Baustelle. Besonders schwierig war zudem zeitweise die Ausfahrt vom tegut-Markt an der Damaschkestraße.