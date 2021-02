Überraschung für Seebach-Stiftung

Sabine Zotzmann von der Kaffeerösterei am Herderplatz kämpfte sich persönlich durch den Schnee hinauf zur Marie-Seebach-Stiftung. „Es ist eine kleine Geste, aber ein großes Bedürfnis“, sagte sie und übergab Einrichtungsleiterin Sylvi Planitzer zwei prall gefüllte Tüten mit Kaffee und Süßigkeiten. „Ich bin sehr gerührt. Es tut unserem Team gut, solche Verbundenheit zu spüren und nicht vergessen zu werden.“ Beteiligt war auch Susanne Schmidt mit ihren Schmuck- und Design-Läden. In jenem am Frauenplan sammelt sie mit einem Buchverkauf Spenden für solch schöne Projekte.