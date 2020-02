Bilderrätsel zum Pop-Up-Restaurant (Pop Up Dining Room) James & Friends vom 3. bis 9. April in Weimar.

Weimar. Das Pop-Up-Restaurant von James Catering peilt bereits seine fünfte Saison in Weimar an

Überraschungsmenü am Überraschungsort

Vier Mal hat das Pop-Up-Restaurant von James Catering bereits die Gäste in Bewegung gebracht. Vom 3. bis 9. April kehrt es nach mehr als einjähriger Pause zurück. Für eine Woche öffnet das Event-Lokal mit leicht verändertem Konzept und Namen als „james & friends“, denn Sam Fadinger ist nicht mehr dabei. Diesmal bringen drei befreundete Köche ihre Ideen in das Überraschungsmenü der nun bereits 5. Saison ein. Dennoch verderben dabei viele Köche nicht den Brei. Jeder von ihnen ist ein Spezialist: für Vorspeise, den Hauptgang oder das Dessert. Wie das Menü, so soll auch der Ort des „Pop-Up Dining Room“ wieder überraschen. Das Geheimnis wird erst kurz vor der Eröffnung gelüftet. Tatsächlich hat Jürgen Hoffmann wieder einen reizvollen Ort gefunden, der nicht jeden Tag für Publikum zugänglich ist. Wer vorab raten will, für den gibt es auch dieses Mal ein Bilderrätsel.

Das 3-Gänge-Menü kostet 49 Euro. Der Kartenverkauf startet heute (Samstag) unter 0176 24133251 oder mobil@james-catering.de – Bisher waren die begrenzten Plätze schnell vergriffen.