Übers Jahr Anstieg der Arbeitslosigkeit in Weimar und im Weimarer Land

Weimar/Weimarer Land Agentur legt Bilanz vor: Darin gibt es in der Region viele Gemeinsamkeiten – aber auch große Unterschiede

Eine Bilanz für das gesamte vergangene Jahr hat die Arbeitsagentur Thüringen Mitte für Weimar und für das Weimarer Land vorgelegt. Demnach waren in der Kulturstadt 2023 durchschnittlich 1922 Menschen arbeitslos, das sind 88 Menschen beziehungsweise 5 Prozent mehr als 2022. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote stieg um 0,2 auf 5,9 Prozent. Mit 2046 Betroffenen war die Arbeitslosigkeit im Februar am höchsten, am niedrigsten im Juni mit 1808 Arbeitslosen.

Für das Weimarer Land bilanzierte die Agentur durchschnittlich 2011 Arbeitslose, 243 beziehungsweise 14 Prozent mehr als 2022. Die Quote stieg um 0,6 auf 4,6 Prozent. Auch im Weimarer Land war mit 2149 Betroffenen die Arbeitslosigkeit im Februar am höchsten, indes im Dezember (1851) am niedrigsten.

Mehr Menschen nach Kündigung arbeitslos

Sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land wurden mehr Menschen aus einem Job heraus arbeitslos. In der Stadt war zuvor 2031 Menschen gekündigt worden, 151 mehr als 2022. Im Kreis waren es 2094 (+ 28). Der Arbeitsmarkt war aber aufnahmefähiger als im Vorjahr, denn 1702 (+ 80) Menschen meldeten sich in Weimar aus der Arbeitslosigkeit in eine Erwerbstätigkeit ab, im Weimarer Land 1720 (+ 146).

Ende Juni 2023, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigungsstatistik der Agentur, waren in Weimar 25.648 (+ 134) Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In absoluten Zahlen sei die Zunahme bei Immobilien, freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen am höchsten, am ungünstigsten war die Entwicklung in den Branchen Information und Kommunikation. Im Kreis gab es zum Stichtag 25.985 (-241) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Ein Plus verbuchten Metall-, Elektro sowie Stahlindustrie und in Teilen das verarbeitende Gewerbe, am stärksten rückläufig war das Gesundheitswesen.

In der Grundsicherung sank 2023 in Weimar die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr geringfügig. Das Jobcenter betreute 65 Prozent aller Arbeitslosen betreut, das waren im Jahresdurchschnitt 1247 Arbeitslose (-1 Prozent). Das Weimarer Land verzeichnete einen Anstieg auf 59 Prozent aller Arbeitslosen (+16 Prozent).

Gemeldet waren in Weimar 2688 Bedarfsgemeinschaften, 69 mehr als im Vorjahresvergleich. Im Kreis stieg deren Zahl um 125 auf 2179 an. In der Stadt bezogen 3362 (+ 136) Menschen Bürgergeld, im Weimarer Land 2854 (+ 256).