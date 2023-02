Ukrainische Autorin auf Blog der Klassik-Stiftung Weimar über den Krieg: „Toxisch und entmenschlichend“

Weimar. Klassik-Stiftung veröffentlich zum Jahrestag des Kriegsbeginns Beitrag von Kateryna Mishchenko. Er trägt den Titel „Gift“.

Zum Jahrestag des Ukraine-Krieges hat die Klassik-Stiftung Weimar auf ihrem Blog einen Beitrag der ukrainischen Autorin Kateryna Mishchenko veröffentlicht. „Ein Jahr ist vergangen, seit am 24. Februar 2022 die russische Armee die Ukraine angegriffen und in einen verheerenden Krieg gezwungen hat“, heißt es dazu in einer Presseinformation der Stiftung. Seitdem wird jeden Tag das Recht vieler Millionen Menschen auf ein unversehrtes Leben in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung mit Bomben und abscheulichen Gewalttaten gebrochen, und eine demokratisch verfasste Nation ihrer kulturellen Identität, ihrer politischen und territorialen Autonomie beraubt.“

Am Vorabend des ersten Jahrestags veröffentlichte die Stiftung einen Beitrag der ukrainischen Autorin, Verlegerin und Übersetzerin Kateryna Mishchenko. Es ist der vierte Teil ihrer vor einem Jahr gestarteten Gast-Kolumne auf dem Blog der Stiftung. In ihrer präzisen literarischen Miniatur mit dem Titel „Gift“ beschreibe Mishchenko, wie der Vernichtungskrieg seine alles umfassende Wirkung erzeugt: gasförmig und toxisch, Himmel und Erde einnehmend, Menschen entmenschlichend.

Fellowships an ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klassik-Stiftung haben ihre Erschütterung über diesen Krieg in den vergangenen zwölf Monaten in vielen verschiedenen Formaten und Aktionen ausgedrückt, erinnerte die Einrichtung. In einer „Lese-Reihe der Solidarität mit der Ukraine“ trugen beispielsweise Gäste, Besucher und Mitarbeiter Auszüge aus literarischen Werken vor und riefen zu Spenden für die Ukraine auf. Die Stiftung vergab Fellowships an ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, lud zur dreitägigen Tagung „Brücke aus Papier“, bei der sich ukrainische und deutsche Schriftsteller zum Austausch trafen, und öffnete Räume für eine Plakatausstellung ukrainischer Gestalterinnen und Gestalter.

Die „Weimarer Kontroversen“ im Themenjahr „Sprache“ beschäftigten sich überdies mit antidemokratischen Tendenzen in der öffentlichen Debattenkultur und der Frage nach diskriminierender Sprache. In ihrer Festrede zum Jahresempfang der Stiftung beschrieb Präsidentin Ulrike Lorenz im Prozess der Weltaneignung die „Literatur als eine Quelle ersten Ranges“. In diesem Sinne lädt die Klassik-Stiftung Weimar dazu ein, dem Blick der Autorin Kateryna Mishchenko auf die Weltlage zu folgen und in der Auseinandersetzung über den Krieg in der Ukraine den Künstler*innen, Schriftsteller*innen und Wissenschaftler*innen Stimme und Raum zu geben“, heißt es dazu abschließend.

Solidaritätsaktion der Klassik-Stiftung: Licht und Wärme in der Ukraine

Das Bauhaus-Museum und das Goethe National Museum nehmen bis 10. März Spenden von Wachs- und Kerzenresten an.

Eine Gruppe Ukrainer in Weimar stellt aus altem Wachs und Dosen Kerzen her, die in die Kriegsregionen geschickt werden. Hier bieten die Kerzen Licht und Wärme und werden zum Erhitzen von Wasser oder als einzige Kochmöglichkeit eingesetzt.

Am 4. und 10. März gibt es eine gemeinsame Solidaritäts-Aktion am Co-Labor vor dem Stadtschloss Weimar. Kerzenwachsreste können zu den Veranstaltungen mitgebracht werden.

Die kostenfreien Aktionen finden an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr auf dem Burgplatz statt.