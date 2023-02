Ulf Annel liest in Weimar

Die Thüringer Buchtage 2022 im Parksaal des Steigerwaldstadions in Erfurt. im Bild: Ulf und Ingrid Annel aus Erfurt an ihren Stand

Weimar. Unter dem Titel „Fröhliche Gedichte und Boogie“ gastiert der Erfurter Arche-Kabarettist am Donnerstag in Weimars Literatur-Etage.

Das „Poesiealbum“ war in der DDR eine Verbindung zur weiten Welt, zur internationalen Lyrikszene. Seit 1967 wurde die Vielfalt der Poesie in kleinen Heften aufgeblättert, die zeitweilig nur unterm Ladentisch erhältlich waren. Es fing an mit Bertolt Brecht, setze sich fort mit Majakowski und Heine. Mit der Nr. 375 nun fröhliche Gedichte des Erfurter Arche-Kabarettisten Ulf Annel, die er zu Hause in Tiefthal oder auf einem Balkon in Graal-Müritz schrieb.

Unter dem Titel „Fröhliche Gedichte und Boogie“ ist Ulf Annel am Donnerstag, 19 Uhr, in Weimars Literatur-Etage zu Gast. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der Eckermann-Buchhandlung erhältlich.