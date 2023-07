Ulrich Dillmann mit Ehrenpreis gewürdigt

Weimar. Leiter der Volkshochschule Weimar für beständiges und umsichtiges Wirken seit 39 Jahren ausgezeichnet.

Ulrich Dillmann, Leiter der Volkshochschule (VHS) Weimar, wurde mit dem erstmals ausgelobten Ehrenpreis des Thüringer Volkshochschulverbandes (TVV) ausgezeichnet. Den Rahmen bot dafür das Sommerfest des TVV im Mon Ami, heißt es aus der Weimarer VHS.

Seit über 30 Jahren leitet Ulrich Dillmann die Volkshochschule Weimar und hat sie in diesen langen Jahren durch bewegte Zeiten geführt. Laudator Michael Kriese, Vorsitzender des TVV, würdigte in seiner Rede das beständige und umsichtige Wirken Dillmanns, das mit dafür sorgte, dass die VHS Weimar heute im Bildungsplan ebenso wie im gesellschaftspolitischen und kulturellen Leben der Kulturstadt kaum wegzudenken sei. Als Beispiele nannte er die Sanierung der VHS-Gebäude, die Überwindung der Finanzreformen, die kontinuierlich ausgebauten Angebote im Gesundheitswesen ebenso wie in der Digitalisierung oder öffentlichkeitswirksame Einzelveranstaltungen zu aktuellen politischen Themen. Dillmann, der sich stets als Teamplayer verstehe, dankte für die Auszeichnung und ließ in seiner Dankesrede nicht unerwähnt, dass Erfolg immer nur die Summe vieler kleiner Anstrengungen ist, die tagein, tagaus wiederholt werden müssen.