Umbesetzung im Aufsichtsrat der Kromsdorfer Genossenschaft

Seit Oktober 2020 kann die Genossenschaft in Kromsdorf selbst gebrautes Bier anbieten.

Kromsdorf. Die Kultur- und Brauereigenossenschaft Kromsdorf trifft sich am 25. Oktober zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung.

Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat der Aufsichtsrats-Vorsitzende der Kultur- und Brauereigenossenschaft Schloss Kromsdorf, Peter Möller, geladen.

Am 25. Oktober, einem Montagabend, treffen sich die Brau-Genossen um 18 Uhr im Festsaal des Kromsdorfer Schlosses (zweite Etage). Es soll sich einiges im Personaltableau ändern: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Abberufung und Entlastung einiger zurückgetretener Mitglieder des Aufsichtsrates sowie die Wahl von deren Nachfolgern.

Die 2019 gegründete Genossenschaft ist seit März 2020 Mieter der Kromsdorfer Schlossgaststätte, hat in der Remise eine eigene Brauerei und eine Vinothek eingerichtet und organisiert regelmäßig Kulturveranstaltungen, unter anderem gab es in diesem Jahr an fast jedem Sonntag Open-Air-Konzerte.