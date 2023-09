Umfangreiche Markierungsarbeiten im Weimarer Stadtgebiet stehen an

Die Friedensstraße soll an der Kreuzung Jakobstraße so markiert werden, dass Radfahrer dort entgegen der Einbahnstraße einfahren dürfen.

Weimar. Geplant ist dies an vielen Ecken von Weimar mit kurzzeitigen Behinderungen in der ersten Septemberhälfte. Das ist konkret vorgesehen:

Wenn das Wetter es zulässt, sollen im Weimarer Stadtgebiet in der ersten Septemberhälfte umfangreiche Markierungsarbeiten stattfinden. Darauf hat die Stadtverwaltung in einer Presseinformation hingewiesen. Geplant sei, sowohl bestehende Straßenmarkierungen auszubessern, als auch neue Markierungen zu schaffen.

Aktion dient in erster Linie mehr Verkehrssicherheit

Konkret sei vorgesehen, unter anderem in zahlreichen Kreuzungs- und Einmündungsbereichen Grenz- oder Sperrflächenmarkierungen aufzubringen, um die Sichtbeziehungen für alle Verkehrsteilnehmenden zu verbessern. Dies erfolge insbesondere zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern.

Einige Markierungsarbeiten dienen auch dazu, dass Radfahrer mehr Möglichkeiten erhalten, um Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung zu nutzen. So würden nach Angaben der Stadtverwaltung in der Henßstraße die Voraussetzungen geschaffen, um sie in der Gegenrichtung öffnen zu können. Hier sei vorgesehen, gesicherte Fahrradpforten an der Ein- und Ausfahrt aufzubringen.

Weitere Einbahnstraßen werden für Radfahrer geöffnet

Eine weitere explizite Maßnahme für den Radverkehr sei darüber hinaus, die Möglichkeit zu schaffen, von der Friedensstraße in die Jakobstraße entgegengesetzt der Einbahnstraßenfahrtrichtung einbiegen zu können. Dafür werde die Sperrfläche in der Friedensstraße in einen sogenannten Linksabbieger-Aufstellstreifen umgewandelt. Nicht zuletzt solle auch die Markierung des südlichen Radfahrstreifens in der Rießnerstraße – in Richtung Kromsdorfer Straße auf der rechten Seite – erneuert und im Zuge dessen überdies „regelkonform verbreitert werden“, kündigte die Stadtverwaltung in der Presseinformation an.

Während der Arbeiten könne es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen an den betreffenden Stellen kommen. Dafür hat die Verwaltung vorab um Verständnis gebeten.