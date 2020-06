Zu Einschränkungen kommt es in den kommenden Wochen auf der A4 an den Anschlussstellen Mellingen/Apolda, Magdala und Bucha.

Umleitung für Markierungen auf Autobahn

Im Nachgang zu Fahrbahnsanierungen laufen auf der A4 im Bereich Weimar Markierungsarbeiten mit teilweise einspuriger Verkehrsführung an der jeweiligen Auf- und Abfahrt. Betroffen ist im Zeitraum von Montag, dem 8. Juni, bis 16. Juni die Südseite der Anschlussstelle Mellingen/Apolda. Vorgesehen sind die Markierungen auf der Nordseite zwischen 29. Juni und 14. Juli. Bei den Markierungsarbeiten an den Anschlussstellen Magdala und Bucha sind den Angaben zufolge eintägige Vollsperrungen von 7 bis 18 Uhr notwendig. Hier kündigte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr für die Nordseite und Südseite bei Magdala die Ausführung zwischen 22. und 26. Juni an. Bucha sei zwischen 29. Juni und 3. Juli betroffen. Der Verkehr wird jeweils über die benachbarten Anschlussstellen umgeleitet. red