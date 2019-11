Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umrüstung auf LED geht weiter

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED geht weiter. 700 Laternen sollen im Rahmen des Planes „Intracting 2“ mit LED-Leuchtmitteln versehen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Weimar. Demnach sind neue Leuchtmittel in den Stadtgebieten Schönblick, Westvorstadt und Oberweimar vorgesehen. Je nach Witterung soll die Umrüstung spätestens Ende April 2020 abgeschlossen werden. Mit den so eingesparten Stromkosten sollen in den kommenden Jahren weitere Umrüstungen auf energieeffizientere Leuchtmittel erfolgen.

Seit 2018 sind laut Rathaus in Weimar von etwa 7500 Laternen rund 1100 auf LED-Leuchtmittel umgerüstet worden. Das führte laut Stadtverwaltung bislang zu einer jährlichen Energieeinsparung von rund 176.000 kWh.