Rittersdorf. VG-Versammlung Kranichfeld tagt in Rittersdorf

Umstrittene Pauschale erneut Thema

Einige brisante Themen stehen auf der Tagesordnung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld am Montag, 22. Juni. Schauplatz ist ab 19 Uhr das Vereinshaus in Rittersdorf. Die Bürgermeister und Rats-Vertreter der Mitgliedskommunen stimmen dann unter anderem über eine Beschlussvorlage zur Aussetzung der Servicekostenpauschale in den Kindertagesstätten vor. Dass diese Pauschale (die Kosten für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten) seit Jahresbeginn nicht mehr die VG übernimmt, sondern die Eltern zahlen müssen, hatte nach dem entsprechenden Beschluss für Unmut gesorgt.

Ein weiteres Reizthema ist der Waldkindergarten „Grashüpfer“ der Gemeinschaft auf Schloss Tonndorf, dessen Antrag auf Aufnahme in den Bedarfsplan der VG im Dezember von der Gemeinschaftsversammlung abgelehnt wurde. VG-Vorsitzender Fred Menge will am Montag über den aktuellen Sachstand informieren.

Geplant ist zudem gleich zu Beginn der Sitzung eine Beratung über mögliche künftige Strukturen, darunter eine Umwandlung der VG in eine Land- oder Einheitsgemeinde.

22. Juni, 19 Uhr in Rittersdorf, Vereinshaus, Obere Gasse