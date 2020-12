Weimar. Zum Weihnachtsbaumschlagen rief am Samstag die von Waldorf-Schülern und ihrem Lehrer Klaus Wäschle gegründete Jolka gUG auf die Marienhöhe.

Umwandlung einer Fichten-Monokultur in Misch- und Fruchtwald

Die einen kamen bereits nach kurzer Zeit mit ihrem Wunschbaum zur Kasse. Andere nahmen sich viel Zeit bei der Suche. Auf der Marienhöhe konnten Weimarer am Samstag ihren Baum wieder selbst schlagen. So haben sie die Garantie, dass ihr Weihnachtsbaum ganz frisch ist und nicht so schnell nadelt. Die Auswahl reicht von der Rotfichte bis zu verschiedenen Edelfichten. Bewirtschaftet wird die Fläche streng ökologisch, informiert Klaus Wäschle, Geschäftsführer der gUG Jolka.