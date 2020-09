Umzug in Weimarer Uni-Bibliothek ist vollendet

Der Umzug der rund 20.000 Medien aus der Zweigbibliothek Baustoffe/Naturwissenschaften der Unibibliothek Weimar in die Hauptbibliothek in der Steubenstraße ist weitgehend abgeschlossen. 67 laufend gehaltene Zeitschriften mit etwa 5000 dazugehörigen gebundenen Jahrgangsbänden sowie rund 15.000 Monografien hätten dabei in den vergangenen Tagen einen neuen Standort gefunden, teilte die Universitätsbibliothek mit.

„Die Umzugsfirma und viele helfende Hände in der Bibliothek haben ganze Arbeit geleistet, und alle Bücher und Zeitschriften stehen an den dafür vorgesehenen Orten wieder zur Nutzung zur Verfügung“, hieß es weiter aus dem Haus. Es hatte ursprünglich damit gerechnet, dass alle Bestände erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder für Bibliotheksbesucher nutzbar sein würden.

Kurz vor ihrem 50-jährigen Jubiläum hatte die in der Coudraystraße beheimatete Zweigbibliothek wegen der bevorstehenden Sanierung vor einer Woche, am 18. September, ihre Türen geschlossen. Nach den Medien folgen in Kürze auch noch die Mitarbeiter der Zweigbibliothek: Sie werden den Angaben zufolge ab dem kommenden Montag, 28. September, ihre neuen Büros in der Steubenstraße beziehen.