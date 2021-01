Unbekannte besprühen Stolpersteine

Die Stolpersteine für Bertha, Selma und Martha Kahn. Die jüdischen Schwestern betrieben in der Wielandstraße in Weimar ein Schuhgeschäft.

Bisher Unbekannte haben in Weimar an verschiedenen Orten Stolpersteine mit grauer Lackfarbe besprüht und damit die Inschriften vorübergehend unleserlich gemacht. Die Steine erinnern vor den jeweiligen Wohnungen oder Arbeitsstätten an Weimarer Juden, die von den Nationalsozialisten gedemütigt, inhaftiert oder ermordet worden waren.

Betroffen von den Farbattacken sind die drei Stolpersteine für Israel, Lucie und Edith Berlowitz in der Schillerstraße, der für Gustav Lewin in der Steubenstraße sowie jener für die Familie Eisenbruch in der Thälmannstraße. Darüber informierte Jonny Thimm vom Verein Lernort Weimar, der die Stolperstein-Aktionen in Weimar initiiert hat. Entdeckt wurden die Vorfälle seinen Angaben zufolge durch den bündnis-grünen Stadtrat Anton Brokow-Loga, der bei der Polizei Anzeige erstattete.

Ihr Ziel, die Inschriften zu übertünchen und damit die Erinnerung an die Opfer der Nationalisten zu tilgen, ist den Unbekannten nicht gelungen. „Es haben sich gleich Menschen auf den Weg gemacht und die Steine gesäubert“, berichtete Jonny Thimm und dankte den engagierten Weimarern. Nicht ausgeschlossen sei, dass die Taten gezielt vor dem Gedenktag für die Opfer der Nationalsozialisten am 27. Januar begangen worden seien.