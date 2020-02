Die Kriminalpolizei sicherte nach dem Einbruch in das Bürgerbüro in Blankenhain Spuren.

Blankenhain. Einbrecher sind in das Bürgerbüro in Blankenhain eingestiegen.

Unbekannte brechen in Bürgerbüro Blankenhain ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in das Bürgerbüro in Blankenhain eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hätten der oder die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und stiegen in die Büroräume der Stadtverwaltung ein.

Sie durchsuchten in vier zusammenhängenden Büros mehrere Schränke und verließen nach Vermutungen der Polizei das Gebäude auch wieder über das Fenster. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, die der oder die Täter hinterließen. Zur Beute und wie hoch der Schaden ist, den die Einbrecher hinterließen, gibt es derzeit keine Angaben.