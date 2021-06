Unbekannte brechen in Weimar in Handy-Laden ein - Polizei sucht Zeugen

Die Täter erbeuteten Handys, Smart-Watches und anderes technisches Equipment.

Um 03:00 Uhr in der vergangenen Nacht brachen zwei männliche unbekannte Personen in einen Mobilfunkladen in der Weimarer Wielandstraße ein.

Sie entwendeten eine noch unbekannte Anzahl Handys, Smart-Watches und anderes technisches Equipment. Der Wert des Beutegutes wird laut Polizei im fünfstelligen Bereich liegen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

So werden die Täter beschrieben

In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf der Suche nach zwei Männern, die am Tatort gesehen wurden.

Beide trugen ein Base-Cap, Handschuhe und einen Rucksack. Womöglich waren sie mit Fahrrädern unterwegs. Wer zur fraglichen Zeit die Personen gesehen hat oder andere Hinweise hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Weimar in Verbindung zu setzen. (Tel. 03643/882-0 oder E-Mail: kps.weimar@polizei.thueringen.de)

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen