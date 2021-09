Unbekannte entsorgen Reste von Feuerschale und verursachen Brand in Bad Sulza

Bad Sulza. In Bad Sulza haben Unbekannte Reste einer Feuerschale entsorgt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung - wodurch der Brand bemerkt wurde.

Zu einem Schwelbrand ist es am Sonntag in den Abendstunden in Bad Sulza gekommen. Unbekannte hatten auf einer Wiese in der Carl-Spaeter-Straße vermutlich die Reste einer Feuerschale, die in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden wurde, entsorgt. Die Täter erkannten vermutlich die nicht die Gefahr, einen Waldbrand auszulösen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand durch eine starke Rauchentwicklung recht schnell bemerkt, ehe es zu Schlimmerem kam. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Sulza kam zum Einsatz und konnte die Lage vor Ort schnell unter Kontrolle bringen.

