Weimar . Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Samstag in Weimar, bei denen Autofahrer gegen einen Stein auf der Straße fuhren. Die Polizei geht von einer Straftat aus und sucht Zeugen.

Unbekannte legen großen Stein auf Straße in Weimar - zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit

Am Samstag kam es in der Taubacher Straße zu zwei Unfällen. In beiden Fällen fuhren Autofahrer gegen einen auf der Straße liegenden Stein, so die Polizei.

Ereignet haben sich die Vorfälle auf Höhe des Weimarer Kanuvereins gegen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr. Möglicherweise zur Ablenkung von dem auf der Straße liegenden Stein, befanden sich überall Zeitungen der Werbepost des Wochenendes.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt, da die Fahrerin des ersten verunfallten Autos den Stein von der Straße räumte.

An den Fahrzeugen entstanden Schäden von mehreren hundert Euro je Auto.

Die Polizei Weimar bittet Personen, die Beobachtungen in dem Bereich zur fraglichen Zeit gemacht haben, sich unter 03643/882-0 zu melden.

