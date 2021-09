Unbekannte schlagen Scheibe wohl wegen Fanschal ein - Doppelter Wildunfall - Unfallverursacher flüchtet vom Tatort

Weimar/Weimarer Land. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Unfallverursacher flüchtet vom Tatort

Ein Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung in der Weimarer Schwanseestraße geparkt. Wie die Polizei mitteilte, stellte er an seinem Wagen einen Unfallschaden fest, als er gegen 9.45 Uhr zurückkehrte.

Vermutlich stieß ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den VW. Der Verursacher verließ pflichtwidrig den Unfallort. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

Unbekannte schlagen Scheibe wohl wegen Fanschal ein

In der Zeit von Montag gegen 18.30 Uhr bis Dienstag 11.30 Uhr hat ein Fahrzeugführer sein Auto auf einem Parkplatz am Markt in Blankenhain geparkt. In diesem Zeitraum schlugen laut Polizeiangaben unbekannte Täter die Heckscheibe des Renault ein.

Möglicherweise störte sich der Täter an einem in der Ablage ausgelegten Fanschal des FC Carl Zeiss Jena. Entwendet wurde nichts, es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Doppelter Wildunfall

Am Dienstag gegen 6.30 Uhr hat der Fahrer eines Autos die Landstraße aus Ballstedt kommend in Richtung Bachstedt befahren. Wie die Polizei mitteilte, lief nach einer Rechtskurve plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn.

Trotz Gefahrenbremsung wurde das Tier frontal erfasst, überschlug sich mehrfach und rannte davon. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Am selben Tag gegen 14.15 Uhr fuhr ein Dacia-Fahrer aus Barchfeld kommend in Richtung Kranichfeld. Plötzlich lief ein Reh über die Fahrbahn. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht verhindern.

Das Tier wurde tödlich verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Motor-Flex aus Baucontainer entwendet

In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, sind auf dem Gelände einer Baufirma im Gewerbepark Umpferstedt zwei Baucontainer durch unbekannte Täter aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Türen und entwendeten aus einem der Container eine Motor-Flex inclusive Zubehör.

Der Wert der Flex beläuft sich auf 1.600 Euro. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Türen wird mit 400 Euro beziffert.

Mehrere Verstöße bei Geschwindigkeitskontrolle

Am Dienstag ist in der Zeit von 6 Uhr bis 14 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Troistedt durchgeführt worden. Bei einem Durchlauf von 477 Fahrzeugen gab es laut Polizeiangaben 18 Beanstandungen.

15 Fahrzeugführer erwartet nun ein Verwarn-, drei Fahrer ein Bußgeld. Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 77 bei erlaubten 50 km/h.

