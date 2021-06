Unbekannte verursachen 600 Euro Schaden in Grundschule von Buttelstedt

Buttelstedt. Unbekannte haben in Buttelstedts Grundschule einen Schaden von 600 Euro angerichtet.

Traurige Gesichter wird es vermutlich am nächsten Sonnentag in der Grundschule in Buttelstedt geben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben am vergangenen Wochenende Unbekannte ein Loch in den Zaun des Schulgeländes geschnitten. Dadurch gelangten sie auf das Grundstück.

Vom Spielplatz entwendeten die Täter ein 18 Quadratmeter großes Sonnensegel. Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 600 Euro.