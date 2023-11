Unbekannte wollen zum dritten Mal in Wohnung einbrechen - Kind angefahren

Weimar. Bereits zum dritten Mal haben Unbekannte versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Das und weitere Meldungen der Polizei aus Weimar.

Unbekannte haben Dienstagnachmittag bereits zum dritten Mal versucht, bei einer 33-Jährigen in die Wohnung in Weimar-West einzubrechen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war sie selbst zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und konnte durch den Spion noch sehen, wie ein Mann wegrannte.

Bereits drei Tage zuvor und auch am Sonntag konnten Einbruchsspuren an der Wohnungstür festgestellt werden. Es gelang dem Unbekannten aber nicht, in die Wohnung einzubrechen, sodass es beim Sachschaden an der Wohnungstür blieb.

Elfjähriges Mädchen angefahren

Am Dienstagnachmittag wollte ein 11-jähriges Mädchen die Bodelschwingstraße in Weimar überqueren, schaute dabei allerdings nur in eine Richtung und übersah einen von links heranfahrenden BMW. Sie lief nach Angaben der Polizei auf die Straße und stieß mit dem BMW zusammen, der von einem 24-Jährigen gesteuert wurde.

Das Mädchen wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Unfall auf der B7 auf glatter Fahrbahn

Auf glatter Fahrbahn sind Dienstagabend eine 62-jährige Volvo-Fahrerin und eine 60-jährige Skoda-Fahrerin auf der B7 von Weimar nach Erfurt zusammengestoßen. Als die Volvo-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste, konnte die Skoda-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.