Unbekannte zerstechen in Weimar mehrere Autoreifen

Weimar. In der Nacht zum Freitag haben die Täter bei zehn geparkten Autos Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Weimar West einen hohen Sachschaden verursacht. Die Täter haben bei 10 Autos, die in der Prager Straße abgestellt waren, immer jeweils einen Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren laut Polizei auf Parkflächen zwischen den Hausnummern 14 und 18 geparkt. Die Beamten ermittelt momentan noch zu den Tätern.

Zeugen sollen sich bitte an die Polizei unter der Tel. 03643/882-0 oder über E-Mial: pi.weimar@polizei.thueringen.de melden.