Unbekannte zünden Briefkasten im Weimarer Land an

Unbekannte steckten am Wochenende einem Briefkasten in Tiefengruben in Brand. (Symbolbild)

Tiefengruben. Am Wochenende zündeten Unbekannte einen Briefkasten eines Einfamilienhauses in Tiefengruben an.

In Tiefengruben bei Bad Berka wurde am Wochenende ein Briefkasten eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt. Die unbekannten Täter zündeten die im Briefkasten befindliche Post auf noch ungeklärte Weise an.

Laut der Polizei, erlosch das Feuer bevor es auf das Holztor und das angrenzende Haus übergreifen konnte. Lediglich der Briefkasten und die darin befindliche Post wurden durch das Feuer zerstört.

