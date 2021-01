Unbekannter beschädigt Autos in Apolda: Tausende Euro Schaden

Der genaue Sachschaden kann auch am Dienstagmittag noch nicht genau beziffert werden, wird aber wohl etliche Tausend Euro betragen. Nach jetzigem Stand hat ein Unbekannter am Morgen in der Promenadenstraße in Apolda mehrere Fahrzeuge beschädigt und entkam dann in der Dunkelheit.

Einer Anwohner wurde kurz vor fünf Uhr wach, als er einen lauten Knall gehört hatte und das Splittern einer Scheibe. Er schaute nach draußen auf die Straße und entdeckte das erste beschädigte Fahrzeug. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er noch eine Person auf einem Fahrrad gesehen habe, die sich vom Tatort entfernte. Ob diese mit der Tat in Verbindung steht ist nicht bekannt.

Spiegel beschädigt und Scheiben eingeschlagen

Die Ermittlungen vor Ort ergaben mehrere Pkw, die in engen Abständen zueinander das Ziel des Täters wurden. Eine bestimmte Marke oder ein bestimmter Fahrzeugtyp sei nicht auszumachen, weswegen die Polizei hier von Willkür ausgeht.

Die Bilanz der offenbar sehr kurzen Aktion: Zahlreiche beschädigte Spiegel und mehrere beschädigte Fahrzeugscheiben. Zum Einschlagen selbiger soll nach ersten Erkenntnissen ein spitzer Gegenstand verwendet worden sein.

Polizei sucht Zeugen zum Vorfall in der Promenadenstraße

Eine genaue Schadensumme wollte die Polizei gegenüber dieser Zeitung nicht nennen. Hier werde auf die Mitteilungen der Fahrzeughalter und der von ihnen besuchten Werkstätten gewartet.

Zeugen, die am Dienstag verdächtige Personen oder Geräusche kurz vor fünf Uhr im Umfeld der Promenadenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Apolda unter der Telefonnummer (03644) 54 10 zu melden.