Unfall an der Autobahnauffahrt Mellingen: Ein Autofahrer wird verletzt

Mellingen. Bei einem Unfall bei Mellingen ist ein Mann verletzt worden. Der Unfallverursacher hatte zuvor Drogen konsumiert.

Leicht verletzt wurde am Mittwochmittag ein Mann in seinem Mercedes bei einem Unfall an der Autobahnanschlussstelle Mellingen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 44-Jährige von der Aralallee kommend die Kreuzung zur Autobahnauffahrt überqueren. Von der Autobahn fuhr in diesem Moment ein 19-jähriger VW-Fahrer ab und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Bad Berka abbiegen. Dabei missachtete der junge Mann den ihm entgegenkommenden Mercedes. Sein Auto kollidierte mit dem Mercedes.

Der Mercedes-Fahrer kam in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige musste auch ins Krankenhaus - er aber weil im Rahmen der Unfallaufnahme seine Fahrtauglichkeit in Frage gestellt wurde. Ein Drogenvortest reagierte positiv.

Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt.