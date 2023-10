Unfall auf A4: Betrunkener Fahrer flüchtet – und kommt zum Bierholen zurück

Wer macht denn so was? Thüringens kuriose Polizeimeldungen 2023

Ein mutmaßlicher Autoknacker hat sich im Ilm-Kreis in eine ausweglose Lage gebracht. In Ilmenau hatte sich der Mann an einem Porsche Panamera zu schaffen gemacht und ist dabei in dem hochwertigen Auto eingeschlossen worden.

Foto: Diana König