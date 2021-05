Unfall beim Holzverladen: Arbeiter wird verletzt

Blankenhain. Bei Forstarbeiten im Weimarer Land ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Zu einem Unfall bei Arbeiten im Wald kam es Donnerstagnachmittag im Süden des Weimarer Landes. Gegen 15.30 Uhr wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei alarmiert. Laut Erstmeldung war ein Traktor bei Forstarbeiten umgestürzt.

Als die Helfer an der Einsatzstelle in der Nähe der Alexanderhütte zwischen Blankenhain und Berka eintrafen, stand ein Anhänger in gefährlicher Schieflage. Beim Holzverladen wurde ein Arbeiter verletzt.

Notfallsanitäter und Notarzt versorgten ihn im Rettungswagen, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Für die Feuerwehr gab es nicht viel zu tun, da der Mann nicht eingeklemmt war. Unterstützung beim Patiententransport aus dem Wald war auch nicht erforderlich.

Die Kameraden übergaben die Einsatzstelle an die Polizei und konnten zügig wieder abrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.