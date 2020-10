Unfall mit Bus - Streit im Goethepark - Raser ohne Fahrerlaubnis

Apotheken-Einbruch scheitert

Am 1. Oktober gegen 4.20 Uhr versuchten unbekannte Täter, in die Brunnen-Apotheke in Buttelstedt zu gelangen. An insgesamt 3 Fenstern wurde erfolglos versucht, diese gewaltsam aufzuhebeln, was aber misslang. Die Fenster hielten den Hebelversuchen stand. Es entstand jedoch Sachschaden.

28 Temposünder - Schnellster auch noch ohne Fahrerlaubnis

Am 1. Oktober führte die Polizei Weimar in Buttelstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden 28 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 86 km/h. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. 4 Fahrer waren nicht angeschnallt.

Streit zwischen zwei Gruppen

Am 1. Oktober gegen 14.45 Uhr hielten sich im Weimarer Goethepark am Ochsenauges zwei Gruppen Jugendlicher auf. Dabei kam es zum Streit zwischen den beiden Gruppen, in dessen Verlauf ein Mädchen aus der einen Gruppe ein anderes Mädchen aus der anderen Gruppe beleidigte und beschimpfte. Sie packte sie im Anschluss schmerzhaft am Handgelenk, nahm ihr die Brille weg und zerbrach diese mutwillig. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Passanten, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar, Telefon (03643) 882-0, zu melden.

Fahrradfahrer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Robert-Koch-Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr aus der Zufahrt zum Dänischen Bettenlager nach links in die Robert-Koch-Straße und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 68-jährigen Fahrradfahrer, sodass es auf Höhe der Glockenapotheke zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wurde dabei am linken Arm und am Knöchel verletzt, sodass er im Krankenhaus Apolda behandelt werden musste. Die 69-jährige Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. Der Pkw wurde beschädigt.

Rund 8000 Euro Schaden nach Unfall mit Bus

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 16:30 Uhr in Ulrichshalben. Ein Bus, welcher aus Richtung Denstedt kam musste aufgrund einer Engstelle an der Hauptstraße halten. Dies übersah eine 61-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia und fuhr in von hinten auf den Bus auf. Am Bus entstanden Schäden in Höhe von 4000 EUR. Der Fabia wurde im Frontbereich beschädigt. Der Schaden wird ebenfalls auf 4000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Wildunfälle

Am 1. Oktober gegen 6 fuhr ein Pkw-Fahrer aus Daasdorf kommend in Richtung Ottstedt a. B. Kurz vor Ottstedt überquerte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Am Pkw entstand Sachschaden, das Reh lief davon.

Zwischen Schwerstedt und Buttelstedt ereignete sich gegen 8.30 Uhr ein Unfall zwischen einem Rehbock und einem Pkw. Dabei wurde das Tier tödlich verletzt, der Pkw beschädigt.

Gegen 23.10 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer von der Autobahnanschlussstelle Vieselbach kommend in Richtung B7 als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Auch hier überlebte das Reh die Kollision nicht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Verletzt

Am 1. Oktober gegen 19.20 Uhr musste eine Pkw-Fahrerin in der Alexanderstraße in Kranichfeld wegen eines einparkenden Fahrzeuges anhalten. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei zog sich die Geschädigte leichte Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum Ilmenau gebracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Berauscht

Bei einer Streifentätigkeit wurde am 1. Oktober gegen 21.10 Uhr ein Radfahrer am Weimarer Unesco-Platz kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,91 Promille. Es folgte eine Fahrt zum Klinikum für eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

