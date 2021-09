Unfallverursacher auf A4 bei Weimar war alkoholisiert und unaufmerksam

Weimar. Alkohol und Unaufmerksamkeit führten zu einem Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt Weimar.

An der Autobahnanschlußstelle Weimar ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei bremste der Fahrer eines VW Tiguan auf der Autobahnabfahrt ab. Ein nachfolgender Seat-Fahrer erschrak nach eigenen Angaben und lenkte sein Auto nach links, um eine Kollision zu vermeiden. Nachdem er die Leitplanke touchiert hatte, lenkte er sein Auto wieder zur Fahrbahnmitte. Nun wurde er von seinen Instrumenten im Cockpit abgelenkt, wodurch er auf einen Pkw auffuhr, der an einer Ampel stand.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt, allerdings wurde bei dem Seat-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.