In Bad Berka kam es am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz. (Symbolbild)

Ungebetener Gast will Polizisten angreifen - Brand in Wohnheim

Weimar In Blankenhain hat sich ein Betrunkener mehrere Anzeigen eingehandelt. Zudem löste eine klimmende Zigarette einen Feuerwehreinsatz aus. Die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Betrunkener will Wohnung nicht verlassen

Eine Wohnungsinhaberin hat am Mittwochabend in Blankenhain die Polizei zu Hilfe gerufen. Laut den Angaben wollte ein ursprünglich eingeladener Gast die Wohnung der Frau nun nicht mehr verlassen.

Vor Ort habe der Mann zunehmend aggressiv und ungehalten reagiert. Außerdem habe er sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt und wollte einen der Beamten angreifen. Der Mann musste vorübergehend fixiert werden. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen aufgenommen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde er einem Arzt vorgestellt.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto mit Farbe besprüht

Mit orangener Farbe besprühte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein unbekannter Täter die Außenspiegel eines in der Meyerstraße in Weimar abgestellten Ford. Auch die Dachantenne des Fahrzeuges wurde gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 350 Euro.

Brand in Wohnheim

Vermutlich eine klimmende Zigarette löste am Mittwochabend den Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Bad Berka aus. Die in einen Lichtschacht des Wohnheims geworfene Kippe entzündete dort Laubreste, wie die Polizei mittteilte.

Die informierten Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer löschen, bevor es zu einer ernsthaften Ausbreitung der Flammen kam. Lediglich die Fassade sei leicht beschädigt worden.

Autofahrer verweigert Atemalkoholtest

In Nohra wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag der Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon beim Öffnen der Scheibe der Fahrertür sei den Beamten massiver Alkoholgeruch entgegengekommen. Der 40-jährige Mann verweigerte aber jegliche Mitwirkung an den Maßnahmen. Auch die Durchführung eines Atemalkoholtestes lehnte er ab.

Aufgrund der gegen ihn sprechenden Tatsachen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dieser konnte er sich nicht verwehren.

Weitere Blaulichtmeldungen