Uni-Bibliothek Weimar verbessert Servicequalität

Die Uni-Bibliothek in Weimar.

Weimar. Während der Pandemie wurde die Technik umgestellt. Jetzt kann kontaktlos entliehen werden.

Die Universitätsbibliothek konnte ihre Servicequalität im vergangenen Jahr verbessern. Der Umbau von Ende Februar bis Ende April 2021 ermöglichte es, den Medienbestand auf RFID-Technik umzustellen. Damit konnte die Selbstverbuchung eingeführt werden. Seitdem haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihre Bücher kontaktlos auszuleihen.

Auch der digitale Bestand ist erweitert worden. Trotz der Erneuerungsarbeiten war die Bibliothek 2021 an 270 Tagen geöffnet. Es habe nicht einen Tag gegeben, an dem man aufgrund der Pandemie hätte schließen müssen, sagt der Bibliotheksdirektor Frank Simon-Ritz. Zum Vergleich: 2020 gab es pandemiebedingt nur 235 Öffnungstage. Seit dem 1. Juli 2021 gelten in der Bibliothek auch erweiterte Öffnungszeiten, die über den Winter aufrechterhalten werden konnten.

Seitdem weist der Trend bei den Benutzungszahlen wieder deutlich nach oben. Am Ende des Jahres 2021 hat die Bibliothek eine Online-Befragung zur Zufriedenheit unter den Besucherinnen und Besuchern durchgeführt. Die Einführung der Selbstverbuchungstechnik fand mit 92,8 Prozent große Zustimmung, die Erweiterung der Öffnungszeiten stieß auf eine Zustimmungsquote von 95,9 Prozent. Die Umfrage zeigte auch, dass die Arbeit der Bibliotheksbeschäftigten in diesem Zusammenhang positiv bewertet wurde.