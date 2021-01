Unklare Corona-Infektionslage im Landratsamt Apolda

Apolda. Weiter unklar bleibt die Lage Kreissitz des Weimarer Landes in Apolda. Nachdem sich im Haus mehr als ein Dutzend Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten, fallen alleine von den derzeit 20 Mitarbeitern im Gesundheitsamt zehn aus. Denen gesellen sich weiter sieben von den insgesamt 17 Helfern hinzu. Darunter befinden sich auch zwei Bundeswehrangehörige, die die Behörde seit mehreren Wochen bei der Kontaktverfolgung von Infizierten unterstützen. Corona-Blog: Impftermine an 30.000 Thüringer vergeben – Zeugnisse erst am 19. Februar

Seit dem gestrigen Mittwoch hat Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) deshalb allen Mitarbeitern eine Corona-Schnelltestung angeboten, um eine Bestandsaufnahme über das Infektionsgeschehen zu machen. „Wir müssen alles tun, damit symptomlose Virusträger die Infektion nicht weiter tragen können und noch mehr Mitarbeiter ausfallen und ihre Gesundheit gefährden“, so Schmidt-Rose. Bis Freitag sollen die freiwilligen Tests in der Behörde abgeschlossen sein, erst dann könne man zuverlässige Aussagen treffen und geeignete Maßnahmen ergreifen.

Derweil hatte die Landrätin wegen des großflächigen Ausfalls an Personal im Kreissitz bereits Unterstützung beim Freistaat angefordert. Insgesamt sieben Helfer seien ihr bereits zugesichert worden, erklärt Schmidt-Rose auf Nachfrage.

Ihre helfende Hand in Richtung Landratsamt ausgestreckt hat nun auch die Klassikerstadt. So hat das Gesundheitsamt in Weimar angeboten, bei der Kontaktverfolgung von Infizierten die geschwächte Kreisbehörde in Apolda zu unterstützen. Geschehen soll dies unter anderem bei der Erfassung der Meldedaten von Infizierten für das Survnet-System des Robert-Koch-Institutes. Die schnelle und unbürokratische Hilfe in dieser Notsituation kann rein auf digitalem Weg erledigt werden, so dass kein Mitarbeiter aus Weimar nach Apolda pendeln muss.

"Obwohl alles versucht wird, die Behörde weiterhin arbeitsfähig zu halten, könnte es dennoch zu Einschränkungen in einigen Fachämtern kommen, sollten weitere Mitarbeiter positiv getestet werden“, befürchtet Schmidt-Rose. Aus diesem Grund bittet die Kreischefin noch einmal alle Bürger eindringlich darum, nur dringend notwendige Besuche im Amt abzuhalten. Alles was schriftlich per E-Mail, Postsendung, Mitteilung im Hausbriefkasten oder Fax erledigt werden könne, sollte auch diesen Weg finden.

Sehr hohes Corona-Infektionsgeschehen im Weimarer Land