Unter Drogen-Einfluss auf dem E-Scooter in Weimar unterwegs

Weimar/ Bad Berka. Das sind die Polizeimeldungen für Weimar und Umgebung.

Mehrere Personen müssen nach Polizeikontrollen im Mittwoch in Weimar mit einer Anzeige rechnen. Ein 18-Jähriger auf seinem E-Scooter wurde in der Nordvorstadt kontrolliert, weil er der Aufforderung, anzuhalten, erst vor seiner Haustür nach kam. Laut Polizeimeldungen zeigte der Drogenvortest bei ihm ein positives Ergebnis. Bevor es zur Blutentnahme ins Krankenhaus gehen sollte, wollte der junge Mann noch seinen Scooter in sein Zimmer bringen. Dabei nahmen die Beamten einen typischen Geruch wahr und beschlagnahmten noch Cannabis bei dem Jungen, heißt es weiter.

In der Westvorstadt muss ein 20-Jähriger mit einer Anzeige rechnen, weil sein VW, mit dem er unterwegs war, keine gültige Versicherung hatte. In Buttelstedt zogen die Beamten einen 55-Jährigen aus dem Verkehr, der gar keine Fahrerlaubnis besitzt.

In Kindergarten in Bad Berka eingebrochen

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in einen Kindergarten in Bad Berka ein. Was konkret gestohlen wurde, wird noch ermittelt. An Fenstern, Türen und Schränken entstand Sachschaden durchs Aufbrechen.

13.000 Euro an eine falsche Krankenschwester

Verfolgungsjagd durch Apolda endet am Heck eines Müllwagens