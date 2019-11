Eine Dampfloksonderfahrt von Erfurt und Weimar über Weißenfels nach Dresden bietet der Thüringer Eisenbahnverein am 30. November von 7.30 bis etwa 21.15 Uhr an. Am Ziel locken der Striezelmarkt und ...

Unter Volldampf nach Dresden

Eine Dampfloksonderfahrt von Erfurt und Weimar über Weißenfels nach Dresden bietet der Thüringer Eisenbahnverein am 30. November von 7.30 bis etwa 21.15 Uhr an. Am Ziel locken der Striezelmarkt und die historische Innenstadt. Der Nostalgiezug mit Wagen der 60er-/70er-Jahre wird von der Schnellzugdampflok 03 2155 aus dem Baujahr 1936 gezogen. Sie reist eigens aus dem sächsischen Nossen an. Kontakt: www.thueringer-eisenbahnver ein.de oder 0177 / 3385415. Foto: TEV