Unterlagen für die Hortgebühren im März fällig

Ohne persönliche Termine im Amt müssen in diesem Jahr die Unterlagen für Ermäßigung oder Erlass der Hortgebühren im Schuljahr 2021/2022 abgegeben werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung können die Nachweise vom 8. bis 26. März 2021 per E-Mail oder Briefpost an die Schulverwaltung geschickt werden oder im verschlossenen Umschlag, adressiert an die Schulverwaltung, in den Briefkasten der Schule eingeworfen werden. Die Adresse: Stadt Weimar, Schul­verwaltung, Schwanseestraße 17, 99423 Weimar. E-Mail: hortgebuehren@stadtweimar.de

Infos und Formulare: stadt.weimar.de/buergerservice/dienstleistung/anmeldung-im-schulhort-228/