Unzählige Ständchen zur Genesung: Zehn Jahre Freitagsbläser am Klinikum Weimar

Weimar. Klinik-Geschäftsführer Tomas Kallenbach bedankt sich bei den Freiwilligen, die Patienten jeden Freitag ein Ständchen bringen.

Jeden Freitag, 17 Uhr, bringen Blechbläser den Patienten im Sophien- und Hufeland-Klinikum ein Ständchen, und das bereits seit zehn Jahren. Bei der wachsenden Gruppe Musizierender bedankt sich Klinik-Chef Tomas Kallenbach (rechts im Bild).

„Die regelmäßigen musikalischen Auftritte sind wirklich etwas Besonderes“, lobt Geschäftsführer Tomas Kallenbach. „Gerade in der Corona-Zeit waren sie eine willkommene Abwechselung. Aber auch jetzt stellen die Minikonzerte eine Bereicherung dar.“ Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass auch dieses Detail die Genesung positiv unterstützt. Als Anerkennung erhielten die Musikanten beim Anstoßen einen Gutschein für den Kauf von Noten.

Der Ursprung der Bläsermusik zum Wochenausklang liegt sogar bereits länger als zehn Jahre zurück. Nach dem Brauch der Kurrende wurde das Musizieren für Patienten in Weimar ursprünglich von Kantor Rainer Schurig im Sophienkrankenhaus organisiert. In den turbulenten Jahren nach 1990 und schließlich mit dem Umzug in das neue Klinikum kam die schöne Tradition zum Erliegen, wurde aber 2013 wieder aufgenommen und ist seitdem ein fester Bestandteil im Klinikalltag.

Eine Patientin meint: „Die Musik ist ein wunderbarer Stimmungsaufheller an einem Freitagnachmittag. Ganz besonders wenn es wieder früher dunkel wird.“ Waren es am Anfang noch vier oder fünf, so ist die Zahl bis heute auf zwölf „musici“ angestiegen. Was die Gruppe eint, ist der Glaube an die heilende und tröstende Idee der Musik, die bereits im Mittelalter als Fach im Medizinstudium aufgrund ihrer heilenden Wirkung unterrichtet wurde.