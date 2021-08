Urbane Momentaufnahmen im Seebach-Stift in Weimar

Weimar. Jetzt ist die Fotoausstellung „Timelines“ mit Bildern von Ralf Scherer im Forum Seebach auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich.

Ungeschminkte Einblicke in den Alltag städtischen Lebens gewährt die Marie-Seebach-Stiftung in der Street Photography Ausstellung „Timelines“ mit Bildern des Fotografen Ralf Scherer. Eröffnet wurde die Ausstellung im Forum Seebach bereits am 7. Juni – noch ohne Gäste von außen. Dabei sprach Ralf Scherer auch über seine Motivation und die besonderen Herausforderungen der Street Photography. Die Bilder zeigen urbane Alltagsszenen aus südeuropäischen Städten. Immer im Mittelpunkt: Menschen jedes Alters, scheinbar zufällig mit der Kamera eingefangen. „Ich liebe die Menschen, und es fasziniert mich, sie spontan in Alltagssituationen und gewöhnlichen Momenten zu zeigen“, sagt Ralf Scherer, der in Hattingen lebt und seit 25 Jahren als Krankenpfleger auf einer Intensivstation arbeitet. Zu jedem Foto können die Besucher einen QR-Code scannen und sich einen Audio-Guide anhören, in dem Ralf Scherer zu dem jeweiligen Motiv etwas erzählt. „Street Photography ist eine sehr individuelle Art des Fotografierens. Die Bilder sind nicht gestellt, jede Szene ist also einmalig und im nächsten Augenblick unwiederbringlich vorbei“, beschreibt der Fotograf seine Faszination für diese Stilrichtung. Die Ausstellung läuft bis zum 30. September.