Utenbach: 190 Starts zum Pferde-Turnierwochenende in Apolda

Utenbach. Ein gelungenes Turnierwochenende liegt hinter den Ehrenamtlichen vom Reit- und Fahrverein Utenbach.

Ein gelungenes Turnierwochenende liegt hinter den Ehrenamtlichen vom Reit- und Fahrverein Utenbach. Bei optimalen Wetterbedingungen gingen 190 Reiter an den Start. Für die Gastgeber war Wencke Berger (im Foto auf Nobilis bei der Dressurprüfung) recht erfolgreich und wurde Zweite im Hunterspringen, Fünfte im E-Springen und Vierte in der E-Dressur. Samantha Griesbach erzielte Bronze im Hunterspringen und Juna Pinkny Gold in der Führzügelklasse als jüngste Teilnehmerin, während Lilly Deile Silber holte.