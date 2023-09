Utzberg feiert drei Tage lang sein 900-Jähriges

Utzberg trägt seinen heutigen Namen seit dem 18. Jahrhundert und lädt am Wochenende zum 900-jährigen Dorfjubiläum.

Utzberg. Von Freitag bis Sonntag dreht sich im Grammetal-Dorf alles um das runde Jubiläum – 900 Jahre.

Mit einem Bürgerfest vom Freitag, 15. bis Sonntag, 17. September, feiert die Grammmetal-Ortschaft Utzberg ihre erste verbriefte Erwähnung vor 900 Jahren. Der Ortschaftsrat, die Vereine, Unternehmen und alle Freiwilligen haben sich vorgenommen, mit ihrem Jubiläumsprogramm dem Sommer ein furioses Finale zu schenken. Anlass ist das Auftauchen eines „Hermannus de Wothensberg“ in Unterlagen von 1123 – so hieß das Dorf damals, auch „Wutensberc“ oder „Wothansberc“ waren gebräuchlich. „Utensberc“ ist seit 1273 als Name vermerkt.

Dass die Utzberger ihre Dorfjubiläen zu feiern verstehen, zeigten sie schon öfter: Der 850., 875. und zuletzt der 888. wurden entsprechend begangen. Auf dem Programm steht diesmal ein Bürgerfest mit Festumzug, einem Markt mit Händeln, Schaustellern und Handwerkern, Livemusik und Tanz, Kinderprogramm, Kutschfahrten, Ausstellungen und offenen Höfen. Korbflechter Rainer Kraft zeigt am Samstag seine Kunst, Goldschmiedin Jana Schneider fertigt am Sonntag vor Publikum diverse Schmuckstücke – beide beantworten geduldig alle Fragen. Die Organisatoren freuen sich auf bekannte und hoffen auf viele neue Gesichter.